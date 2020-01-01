Хлебопечь Gorenje BM1210BK черный
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Код товара: 102327
Производитель: Gorenje
мало
мало
7 790₽
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Характеристики
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- Максимальный вес выпечки, г
- 1200
- Цвет
- черный
- Форма выпечки
- буханка
- Поддержание температуры
- есть, до 1 ч
- Число тестомешателей
- 2
- Мощность, Вт
- 800
- Запас памяти при сбое электропитания, мин
- 10
- Материал корпуса
- пластик, металл
- Особенности
- программа для подъема теста, прорезиненное противоскользящее основание, книга рецептов
- Сладкая выпечка
- есть
- Безглютеновая выпечка
- есть
- Французский багет
- есть
- Пшеничный хлеб
- есть
- Варенье
- есть
- Кекс
- есть
- Количество программ выпечки
- 12
- Замес теста
- есть
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