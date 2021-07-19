Блендер стационарный Kitfort КТ-1381 белый
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мало
мало
3 290₽
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Характеристики
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- Тип
- стационарный
- Максимальная мощность, Вт
- 500
- Цвет
- белый
- Количество скоростей
- 2
- Материал корпуса
- металл
- Режимы
- импульсный
- Дополнительные функции
- колка льда
- Материал кувшина
- стекло
Отзывы 1
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О
О
Олеся
19 июля 2021
Достоинства
очень удобный и прочный блэндер
Недостатки
нет
Комментарии
пользуюсь давно,очень нравится
О
Олеся
19 июля 2021
Достоинства
очень удобный и прочный блэндер
Недостатки
нет
Комментарии
пользуюсь давно,очень нравится
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