Блендер стационарный Kitfort КТ-1380 белый
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2 890₽
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Характеристики
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- Тип
- стационарный
- Максимальная мощность, Вт
- 300
- Цвет
- белый
- Управление
- механическое
- Количество скоростей
- 2
- Материал корпуса
- металл
- Режимы
- импульсный
- Дополнительные функции
- колка льда
- Материал кувшина
- пластик
- Особенности конструкции
- нескользящие ножки, отверстие для ингредиентов
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