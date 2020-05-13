Блендер погружной Gorenje HBX603RL бежевый
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Код товара: 99230
Производитель: Gorenje
В наличии
В наличии
2 990₽
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Характеристики
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- Тип
- погружной
- Максимальная мощность, Вт
- 600
- Цвет
- бежевый
- Управление
- механическое
- Количество скоростей
- 2
- Материал корпуса
- пластик, металл
- Насадки
- насадка-блендер, измельчитель
- Режимы
- импульсный
- Материал погружной части
- металл
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Вопросы и ответы
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Г
Гала
13 мая 2020
Нужно ли держать кнопку для работы блендера?
1
0 0
Е
Екатерина
13.05.2020 17:56:30
Гала, кнопка не фиксируется, нужно придерживать
Ответить
0 0
Г
Гала
13 мая 2020
Нужно ли держать кнопку для работы блендера?
1
0
0