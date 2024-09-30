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Блендер погружной Bosch MSM 66120 белый

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Блендер погружной Bosch MSM 66120 белый
Блендер погружной Bosch MSM 66120 белый
Блендер погружной Bosch MSM 66120 белый
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 97016
Производитель: Bosch
Гарантия: гарантия
нет отзывов
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Скидки Скидкат

ДО 30.09.24

5 990₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Характеристики
Тип
погружной
Максимальная мощность, Вт
600
Цвет
белый
Управление
механическое
Количество скоростей
12
Материал корпуса
пластик
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5 990₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

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Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

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