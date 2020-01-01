Блендер погружной Braun MQ7087X черный
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Код товара: 96121
Производитель: Braun
В наличии
В наличии
11 990₽
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Характеристики
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- Тип
- погружной
- Максимальная мощность, Вт
- 850
- Цвет
- черный
- Управление
- Управление Smart Speed
- Количество скоростей
- 10
- Материал корпуса
- пластик, металл
- Насадки
- диск для нарезки ломтиками, для приготовления пюре, мельничка, терка, измельчитель, венчик для взбивания
- Режимы
- импульсный, турборежим
- Дополнительные функции
- плавная регулировка скорости
- Материал кувшина
- пластик
- Материал погружной части
- нержавеющая сталь
- Особенности конструкции
- отверстие для ингредиентов
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