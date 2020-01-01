Блендер стационарный Braun JB 7192 серебристый
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Код товара: 94800
Производитель: Braun
мало
мало
12 390₽
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Характеристики
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- Тип
- стационарный
- Максимальная мощность, Вт
- 1000
- Цвет
- серебристый
- Управление
- электронное
- Количество скоростей
- 5
- Материал корпуса
- металл
- Дополнительные функции
- колка льда
- Материал кувшина
- стекло
- Особенности конструкции
- нескользящие ножки, отсек для шнура, отверстие для ингредиентов
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