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Блендер погружной Polaris PHB 1065 черный

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Блендер погружной Polaris PHB 1065 черный
Блендер погружной Polaris PHB 1065 черный
Блендер погружной Polaris PHB 1065 черный
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 94712
Производитель: Polaris
Гарантия: гарантия
нет отзывов
спросить

Скидки Скидкат

ДО 30.09.24

3 290₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
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Характеристики
Тип
погружной
Максимальная мощность, Вт
1000
Цвет
черный
Управление
механическое
Количество скоростей
1
Материал корпуса
металл
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В избранное
3 290₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

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Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа