Блендер погружной Polaris PHB 1065 черный
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Код товара: 94712
Производитель: Polaris
Гарантия: гарантия
3 290₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Тип
- погружной
- Максимальная мощность, Вт
- 1000
- Цвет
- черный
- Управление
- механическое
- Количество скоростей
- 1
- Материал корпуса
- металл
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