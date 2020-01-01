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Блендеры
Блендер стационарный SMEG BLF01PBEU голубой

Блендер стационарный SMEG BLF01PBEU голубой

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Блендер стационарный SMEG BLF01PBEU голубой
Блендер стационарный SMEG BLF01PBEU голубой
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Код товара: 94422
Производитель: SMEG
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19 190₽
23 990₽
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Характеристики
Тип
стационарный
Максимальная мощность, Вт
800
Цвет
голубой
Количество скоростей
4
Материал корпуса
металл
Режимы
импульсный
Дополнительные функции
колка льда, плавная регулировка скорости
Материал кувшина
пластик
Особенности конструкции
нескользящие ножки, отверстие для ингредиентов
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-20%
мало
мало
19 190₽
23 990₽
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  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

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