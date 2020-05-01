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Блендер погружной Centek CT-1338 серебристый
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Код товара: 90198
Производитель: Centek
Гарантия: гарантия
3 990₽
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Характеристики
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- Количество скоростей
- 5
- Материал корпуса
- сталь, пластик
- Длина сетевого шнура, м
- 1.5
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