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Блендеры
Блендер погружной Redmond RHB-2967 белый

Блендер погружной Redmond RHB-2967 белый

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Блендер погружной Redmond RHB-2967 белый
Блендер погружной Redmond RHB-2967 белый
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Код товара: 89776
Производитель: Redmond
-23%
мало
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2 790₽
3 630₽
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Характеристики
Тип
погружной
Максимальная мощность, Вт
1300
Цвет
белый
Управление
механическое
Количество скоростей
2
Материал корпуса
металл
Насадки
насадка-блендер
Режимы
турборежим
Материал погружной части
металл
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В сравнение
В избранное
-23%
мало
мало
2 790₽
3 630₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа