Блендер погружной Philips HR2657 серебристый
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
5 990₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
Похожие товары
59
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Блендер погружной Braun MQ3035WH белый
4 990₽
83
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Блендер погружной Braun MQ 3137 Sauce + белый
6 990₽
71
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Блендер погружной Philips HR2621/90 черный
5 950₽
Блендер погружной Bosch MSM 66120 белый
5 990₽
Блендер стационарный Kitfort KT-1344 Silver серебристый
5 990₽
82
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Блендер погружной Braun MQ7035X черный
6 909₽
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип
- погружной
- Максимальная мощность, Вт
- 800
- Макс. скорость вращения, об/мин
- 11500
- Цвет
- серебристый
- Управление
- механическое
- Количество скоростей
- 3
- Материал корпуса
- пластик, металл
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.