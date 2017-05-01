Блендер погружной Midea MC-BL401 черный
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Код товара: 89229
Производитель: Midea
Гарантия: гарантия
2 990₽
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бесплатно,в 1 магазине
бесплатно,в 1 магазине
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бесплатно,
от 2 до 5 дней
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Характеристики
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- Количество скоростей
- 2
- Материал корпуса
- пластик
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