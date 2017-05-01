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Блендер погружной Midea MC-BL401 черный

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Блендер погружной Midea MC-BL401 черный
Блендер погружной Midea MC-BL401 черный
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Фото товара
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Код товара: 89229
Производитель: Midea
Гарантия: гарантия
нет отзывов
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2 990₽

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Блендер стационарный Kitfort КТ-3019 белый
Блендер стационарный Kitfort КТ-3019 белый
3 290₽
Характеристики
Количество скоростей
2
Материал корпуса
пластик
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2 990₽

Самовывоз

бесплатно,

в 1 магазине

бесплатно,

в 1 магазине

Доставка

бесплатно,

от 2 до 5 дней

Нашли дешевле?