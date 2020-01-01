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Блендеры
Блендер стационарный Galaxy GL2155 черный

Блендер стационарный Galaxy GL2155 черный

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Блендер стационарный Galaxy GL2155 черный
Блендер стационарный Galaxy GL2155 черный
Блендер стационарный Galaxy GL2155 черный
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Код товара: 89196
Производитель: Galaxy
В наличии
В наличии
2 390₽
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Характеристики
Тип
стационарный
Максимальная мощность, Вт
550
Цвет
черный
Количество скоростей
4
Материал корпуса
металл
Режимы
импульсный
Дополнительные функции
колка льда
Материал кувшина
стекло
Особенности конструкции
нескользящие ножки, отверстие для ингредиентов
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В наличии
В наличии
2 390₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа