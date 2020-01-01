Блендер стационарный Kitfort КТ-1363-1 розовый
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
мало
мало
2 590₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип
- стационарный
- Максимальная мощность, Вт
- 250
- Количество скоростей
- 82217bdf-c1f3-11ea-bb9e-0cc47a5976ad
- Материал корпуса
- пластик
- Цвет
- розовый
- Дополнительные функции
- колка льда
- Особенности конструкции
- нескользящие ножки
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Похожие товары
-16%
Блендер погружной Vitek VT-3410 белый
3 050₽
3 590₽
Блендер стационарный Polaris PTB 0206 белый
2 190₽
Блендер стационарный Gorenje BSM600PR белый
2 290₽
Блендер погружной Bosch MSM14500 белый
2 990₽
Блендер погружной Bosch MSM 14200 белый
3 090₽
Блендер стационарный Kitfort КТ-1341-1 серебристый
2 990₽
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.