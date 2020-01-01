Блендер погружной Philips HR2655 серый
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 87391
Производитель: Philips
31 декабря
31 декабря
6 790₽
7 550₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
от 2 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
3 дня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип
- погружной
- Максимальная мощность, Вт
- 800
- Количество скоростей
- 3
- Материал корпуса
- пластик
- Цвет
- серый
- Насадки
- насадка-блендер, измельчитель, венчик для взбивания
- Режимы
- турборежим
- Дополнительные функции
- плавная регулировка скорости
- Материал погружной части
- металл
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Похожие товары
Блендер погружной Bosch MSM 66155 белый
6 790₽
Блендер стационарный Panasonic MX-GX1561WTQ белый
5 490₽
Блендер стационарный Bosch MMB21P1W белый
5 990₽
Блендер погружной Bosch MSM 67166 черный
7 990₽
Блендер погружной Braun MQ3045WH Aperitive белый
5 990₽
-52%
Блендер стационарный Braun JB 5050 белый
7 590₽
15 800₽
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.