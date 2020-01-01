Блендер стационарный Kitfort КТ-1311-3 белый
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-41%
мало
мало
1 290₽
2 190₽
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Характеристики
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- Тип
- стационарный
- Максимальная мощность, Вт
- 150
- Управление
- механическое
- Количество скоростей
- 1
- Материал корпуса
- пластик
- Цвет
- белый
- Дополнительные функции
- колка льда
- Материал кувшина
- пластик
- Особенности конструкции
- нескользящие ножки
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