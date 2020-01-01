Погружной блендер Moulinex DD655832
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 84298
Производитель: Moulinex
мало
мало
4 490₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип
- погружной
- Максимальная мощность, Вт
- 1000
- Управление
- механическое
- Количество скоростей
- 10
- Материал корпуса
- пластик, металл
- Цвет
- серебристый, черный
- Насадки
- насадка-блендер, измельчитель, венчик для взбивания
- Режимы
- импульсный, турборежим
- Дополнительные функции
- плавная регулировка скорости
- Материал кувшина
- пластик
- Материал погружной части
- металл
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Похожие товары
Блендер погружной Braun MQ525 OMELETTE серый
3 690₽
Блендер погружной Bosch MSM 66110 серебристый
3 690₽
Блендер погружной Bosch MSM66050 белый
3 850₽
-8%
Блендер погружной Braun MQ 535 серый
3 690₽
3 980₽
Блендер погружной Bosch MSM 66150RU белый
3 990₽
Блендер погружной Bosch MSM 66130 белый
3 990₽
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.