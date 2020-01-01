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Блендеры
Блендер стационарный Kitfort КТ-1342 серебристый

Блендер стационарный Kitfort КТ-1342 серебристый

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Блендер стационарный Kitfort КТ-1342 серебристый
Блендер стационарный Kitfort КТ-1342 серебристый
Блендер стационарный Kitfort КТ-1342 серебристый
Блендер стационарный Kitfort КТ-1342 серебристый
Блендер стационарный Kitfort КТ-1342 серебристый
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 79705
Производитель: Kitfort
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12 990₽
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Характеристики
Тип
стационарный
Максимальная мощность, Вт
1500
Управление
электронное
Количество скоростей
8
Материал корпуса
металл
Цвет
серебристый, черный
Режимы
импульсный
Дополнительные функции
колка льда, плавная регулировка скорости, самоочистка
Материал кувшина
пластик
Особенности конструкции
дисплей, нескользящие ножки, отверстие для ингредиентов
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Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

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Способы оплаты

  • Наличными при получении

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