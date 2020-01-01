Блендер стационарный Kitfort KT-1335 серебристый
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17 890₽
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Характеристики
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- Тип
- стационарный
- Максимальная мощность, Вт
- 1000
- Управление
- электронное
- Количество скоростей
- 7
- Материал корпуса
- металл
- Цвет
- серебристый, черный
- Режимы
- импульсный
- Дополнительные функции
- колка льда, плавная регулировка скорости
- Материал кувшина
- пластик
- Особенности конструкции
- дисплей, нескользящие ножки, отсек для шнура, отверстие для ингредиентов
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