Блендер погружной Braun MQ 3135 Sauce белый
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Код товара: 69827
Производитель: Braun
31 декабря
31 декабря
4 990₽
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Характеристики
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- Тип
- погружной
- Максимальная мощность, Вт
- 750
- Количество скоростей
- 11
- Материал корпуса
- пластик
- Цвет
- белый
- Насадки
- насадка-блендер, измельчитель, венчик для взбивания
- Режимы
- импульсный, турборежим
- Дополнительные функции
- плавная регулировка скорости
- Материал погружной части
- металл
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