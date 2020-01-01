Блендер стационарный Braun JB 5050 белый
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Код товара: 64678
Производитель: Braun
-52%
мало
мало
7 590₽
15 800₽
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О товаре
стационарный, емкость кувшина 1.6 л, мощность 900 Вт, количество скоростей - 2
Характеристики
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- Тип
- стационарный
- Максимальная мощность, Вт
- 900
- Количество скоростей
- 2
- Материал корпуса
- пластик
- Цвет
- белый
- Режимы
- импульсный
- Дополнительные функции
- колка льда
- Материал кувшина
- стекло
- Особенности конструкции
- сливной краник, отверстие для ингредиентов
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