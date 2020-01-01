Блендер погружной Braun MQ3045WH Aperitive белый
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Код товара: 63610
Производитель: Braun
В наличии
В наличии
5 990₽
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Характеристики
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- Тип
- погружной
- Максимальная мощность, Вт
- 700
- Количество скоростей
- 2
- Материал корпуса
- пластик
- Цвет
- белый
- Насадки
- насадка-блендер, измельчитель, венчик для взбивания
- Режимы
- турборежим
- Дополнительные функции
- колка льда
- Материал погружной части
- металл
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