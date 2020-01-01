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Блендеры
Блендер погружной Bosch MSM 67160 черный

Блендер погружной Bosch MSM 67160 черный

0 отзывов
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Блендер погружной Bosch MSM 67160 черный
Блендер погружной Bosch MSM 67160 черный
Блендер погружной Bosch MSM 67160 черный
Блендер погружной Bosch MSM 67160 черный
Блендер погружной Bosch MSM 67160 черный
Блендер погружной Bosch MSM 67160 черный
Блендер погружной Bosch MSM 67160 черный
Блендер погружной Bosch MSM 67160 черный
Блендер погружной Bosch MSM 67160 черный
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 41048
Производитель: Bosch
В наличии
В наличии
4 890₽
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О товаре
погружной, 750 Вт, измельчитель, венчик
Характеристики
Тип
погружной
Максимальная мощность, Вт
750
Управление
механическое
Количество скоростей
12
Материал корпуса
пластик
Цвет
черный
Насадки
измельчитель, венчик для взбивания
Режимы
турборежим
Дополнительные функции
плавная регулировка скорости
Материал погружной части
металл
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В наличии
В наличии
4 890₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа