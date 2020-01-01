Блендер погружной Bosch MSM 67160 черный
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Код товара: 41048
Производитель: Bosch
В наличии
В наличии
4 890₽
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О товаре
погружной, 750 Вт, измельчитель, венчик
Характеристики
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- Тип
- погружной
- Максимальная мощность, Вт
- 750
- Управление
- механическое
- Количество скоростей
- 12
- Материал корпуса
- пластик
- Цвет
- черный
- Насадки
- измельчитель, венчик для взбивания
- Режимы
- турборежим
- Дополнительные функции
- плавная регулировка скорости
- Материал погружной части
- металл
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