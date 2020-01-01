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Блендеры
Блендер погружной Bosch MSM66020 белый

Блендер погружной Bosch MSM66020 белый

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Блендер погружной Bosch MSM66020 белый
Блендер погружной Bosch MSM66020 белый
Блендер погружной Bosch MSM66020 белый
Блендер погружной Bosch MSM66020 белый
Блендер погружной Bosch MSM66020 белый
Блендер погружной Bosch MSM66020 белый
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 40491
Производитель: Bosch
мало
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3 190₽
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О товаре
погружной, 600 Вт, колка льда, измельчитель
Характеристики
Тип
погружной
Максимальная мощность, Вт
600
Управление
механическое
Количество скоростей
12
Материал корпуса
пластик
Цвет
белый
Насадки
насадка-блендер, измельчитель
Режимы
турборежим
Дополнительные функции
плавная регулировка скорости
Материал погружной части
пластик
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В избранное
мало
мало
3 190₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа