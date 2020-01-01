Блендер погружной Moulinex DD653832 белый
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Код товара: 39326
Производитель: Moulinex
мало
мало
3 890₽
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О товаре
погружной, 800 Вт, мельничка, венчик
Характеристики
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- Тип
- погружной
- Максимальная мощность, Вт
- 800
- Цвет
- серебристый, черный
- Турборежим
- есть
- Количество скоростей
- 20
- Материал корпуса
- пластик
- Импульсный режим
- нет
- Колка льда
- нет
- Насадки
- измельчитель, венчик для взбивания
- Режимы
- турборежим
- Измельчитель
- есть
- Венчик для взбивания
- есть
- Мерный стакан
- есть
- Материал погружной части
- металл
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