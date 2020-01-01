Блендер погружной Braun MQ525 OMELETTE серый
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Код товара: 34791
Производитель: Braun
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мало
3 690₽
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Характеристики
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- Тип
- погружной
- Максимальная мощность, Вт
- 600
- Управление
- механическое
- Количество скоростей
- 2
- Материал корпуса
- пластик
- Цвет
- серый, белый
- Насадки
- насадка-блендер, измельчитель, венчик для взбивания
- Режимы
- импульсный, турборежим
- Материал погружной части
- металл
- Особенности конструкции
- нескользящие ножки
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