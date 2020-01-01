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Блендеры
Блендер погружной Bosch MSM14100 белый

Блендер погружной Bosch MSM14100 белый

0 отзывов
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Блендер погружной Bosch MSM14100 белый
Блендер погружной Bosch MSM14100 белый
Блендер погружной Bosch MSM14100 белый
Блендер погружной Bosch MSM14100 белый
Блендер погружной Bosch MSM14100 белый
Блендер погружной Bosch MSM14100 белый
Блендер погружной Bosch MSM14100 белый
Блендер погружной Bosch MSM14100 белый
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 34762
Производитель: Bosch
мало
мало
1 990₽
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Характеристики
Тип
погружной
Максимальная мощность, Вт
400
Управление
механическое
Количество скоростей
82217bdf-c1f3-11ea-bb9e-0cc47a5976ad
Материал корпуса
пластик
Цвет
белый
Насадки
насадка-блендер
Материал погружной части
пластик
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мало
мало
1 990₽
Доставка по
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  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

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