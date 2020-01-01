Блендер погружной Bosch MSM14100 белый
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Код товара: 34762
Производитель: Bosch
мало
мало
1 990₽
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Характеристики
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- Тип
- погружной
- Максимальная мощность, Вт
- 400
- Управление
- механическое
- Количество скоростей
- 82217bdf-c1f3-11ea-bb9e-0cc47a5976ad
- Материал корпуса
- пластик
- Цвет
- белый
- Насадки
- насадка-блендер
- Материал погружной части
- пластик
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