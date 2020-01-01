Блендер стационарный Panasonic MX-GX1561WTQ белый
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 23264
Производитель: Panasonic
мало
мало
5 490₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
О товаре
стационарный, 1.5 л, 220 Вт, мельничка
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип
- стационарный
- Максимальная мощность, Вт
- 220
- Управление
- механическое
- Количество скоростей
- 2
- Материал корпуса
- пластик
- Цвет
- белый
- Режимы
- импульсный
- Дополнительные функции
- самоочистка
- Материал кувшина
- стекло
- Особенности конструкции
- нескользящие ножки, отверстие для ингредиентов
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Похожие товары
Блендер стационарный Bosch MMB21P1W белый
5 990₽
Блендер погружной Bosch MSM 67160 черный
4 890₽
Блендер погружной Braun MQ3045WH Aperitive белый
5 990₽
Блендер стационарный Bosch MMB 21P0R красный
6 350₽
Блендер погружной Bosch MSM 67165 черный
5 690₽
Блендер погружной Braun MQ 3137 Sauce + белый
5 980₽
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.