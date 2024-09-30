Блендер Scarlett SC-HB42K01 (1000вт, диск терка/шинковка)
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4 390₽
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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О товаре
погружной, 1000 Вт, измельчитель, венчик
Характеристики
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- Тип
- погружной
- Максимальная мощность, Вт
- 1000
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