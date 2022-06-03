Блендер погружной Braun MQ 535 серый
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Код товара: 1893
Производитель: Braun
В наличии
В наличии
3 690₽
3 980₽
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О товаре
погружной, 600 Вт, измельчитель, венчик
Характеристики
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- Тип
- погружной
- Максимальная мощность, Вт
- 600
- Управление
- механическое
- Количество скоростей
- 2
- Материал корпуса
- пластик
- Цвет
- серый, белый
- Насадки
- измельчитель, венчик для взбивания
- Режимы
- импульсный, турборежим
- Материал погружной части
- металл
- Особенности конструкции
- нескользящие ножки
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Вопросы и ответы
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Г
Гость 40
3 июня 2022
Вчера вам звонила насчет погружного блендера фирмы Браун 535, хотела заказать доставку домой. Девушка сказала что перезвонит через час и не перезвонила. Вчера он у вас стоил 4 199 руб., сегодня он стоит 4 899 руб. В связи с чем поднята стоимость на 700 руб.?
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05.ru
03.06.2022 17:28:23
Добрый день! С какого номера звонили ?
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Г
Гость 40
3 июня 2022
Вчера вам звонила насчет погружного блендера фирмы Браун 535, хотела заказать доставку домой. Девушка сказала что перезвонит через час и не перезвонила. Вчера он у вас стоил 4 199 руб., сегодня он стоит 4 899 руб. В связи с чем поднята стоимость на 700 руб.?
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