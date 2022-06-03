Блендер погружной Braun MQ 535 серый

Г

Гость 40

Вчера вам звонила насчет погружного блендера фирмы Браун 535, хотела заказать доставку домой. Девушка сказала что перезвонит через час и не перезвонила. Вчера он у вас стоил 4 199 руб., сегодня он стоит 4 899 руб. В связи с чем поднята стоимость на 700 руб.?