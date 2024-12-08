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Блендер стационарный Kitfort КТ-3030-2 белый
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4 250₽
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О товаре
Особенности блендера Kitfort KT-3030-2
Характеристики
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- Макс. скорость вращения, об/мин
- 19000
- Количество скоростей
- 2
- Материал корпуса
- пластик
- Длина сетевого шнура, м
- 0.8
Отзывы 1
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Г
Г
Гость 766722106
8 декабря 2024
Достоинства
Купили блендер. Он очень удобный и простой в использовании. В комплекте с блендером идут две насадки, кофемолка и измельчитель. Прекрасное соотношение цены и качества, советую, берите.
Недостатки
Пользуемся неделю, пока не обнаружили
Комментарии
Купили блендер. Он очень удобный и простой в использовании. В комплекте с блендером идут две насадки, кофемолка и измельчитель. Прекрасное соотношение цены и качества, советую, берите.
Г
Гость 766722106
8 декабря 2024
Достоинства
Купили блендер. Он очень удобный и простой в использовании. В комплекте с блендером идут две насадки, кофемолка и измельчитель. Прекрасное соотношение цены и качества, советую, берите.
Недостатки
Пользуемся неделю, пока не обнаружили
Комментарии
Купили блендер. Он очень удобный и простой в использовании. В комплекте с блендером идут две насадки, кофемолка и измельчитель. Прекрасное соотношение цены и качества, советую, берите.
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