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Блендер стационарный Kitfort КТ-3030-2 белый

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Блендер стационарный Kitfort КТ-3030-2 белый
Блендер стационарный Kitfort КТ-3030-2 белый
Блендер стационарный Kitfort КТ-3030-2 белый
Блендер стационарный Kitfort КТ-3030-2 белый
Блендер стационарный Kitfort КТ-3030-2 белый
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
5
1 отзыв
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Код товара: 188432
Производитель: Kitfort
Гарантия: 12 мес.
5
1 отзыв
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4 250₽
51
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Блендер погружной Braun MQ 3135 Sauce белый
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Блендер стационарный Kitfort КТ-1394 серебристый
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Блендер погружной Kitfort KT-3053 черный
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Блендер погружной Polaris PHB 0746 CordLess белый
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Блендер погружной Polaris PHB 0746 CordLess белый
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Блендер погружной Kitfort КТ-3097 серебристый
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Блендер погружной Scarlett SC-HB42K09 черный
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Блендер стационарный Vitek VT-8597 черный
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Блендер погружной Centek CT-1342 черный
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О товаре

Особенности блендера Kitfort KT-3030-2

  • поддержка функций измельчителя и кофемолки с помощью дополнительных сменных насадок.
  • мощный двигатель на 800 Вт, 2 скоростных режима и импульсный режим позволяют эффективно справляться с измельчением различных продуктов.
  • емкость блендера изготовлена из прочного стекла, простого в очистке и уходе.
  • благодаря расположенным на основании прорезиненным ножкам достигается надежная фиксация прибора на различных поверхностях.
    • Характеристики
    Макс. скорость вращения, об/мин
    19000
    Количество скоростей
    2
    Материал корпуса
    пластик
    Длина сетевого шнура, м
    0.8
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    Отзывы 1
    5
    1 отзыв
    Общий рейтинг
    1 отзыв
    5
    5 звезд
    1
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    0
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    Г
    Г
    Гость 766722106
    8 декабря 2024
    Рекомендует этот товар
    Достоинства
    Купили блендер. Он очень удобный и простой в использовании. В комплекте с блендером идут две насадки, кофемолка и измельчитель. Прекрасное соотношение цены и качества, советую, берите.
    Недостатки
    Пользуемся неделю, пока не обнаружили
    Комментарии
    Купили блендер. Он очень удобный и простой в использовании. В комплекте с блендером идут две насадки, кофемолка и измельчитель. Прекрасное соотношение цены и качества, советую, берите.
    Ответить
    0 0
    Г
    Гость 766722106
    8 декабря 2024
    Рекомендует этот товар
    Достоинства
    Купили блендер. Он очень удобный и простой в использовании. В комплекте с блендером идут две насадки, кофемолка и измельчитель. Прекрасное соотношение цены и качества, советую, берите.
    Недостатки
    Пользуемся неделю, пока не обнаружили
    Комментарии
    Купили блендер. Он очень удобный и простой в использовании. В комплекте с блендером идут две насадки, кофемолка и измельчитель. Прекрасное соотношение цены и качества, советую, берите.
    Ответить
    0
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