Блендер стационарный Kitfort КТ-1340-3 серебристый
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Код товара: 188429
Производитель: Kitfort
Гарантия: 12 мес.
3 190₽
38
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Характеристики
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- Макс. скорость вращения, об/мин
- 22000
- Количество скоростей
- 2
- Материал корпуса
- пластик
- Длина сетевого шнура, м
- 1.17
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