Блендер погружной Bosch MSM 66150RU белый
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Код товара: 18385
Производитель: Bosch
В наличии
В наличии
3 990₽
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О товаре
погружной, 600 Вт, измельчитель, венчик
Характеристики
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- Тип
- погружной
- Максимальная мощность, Вт
- 600
- Количество скоростей
- 12
- Материал корпуса
- пластик
- Цвет
- серый, белый
- Насадки
- насадка-блендер, измельчитель, венчик для взбивания
- Режимы
- турборежим
- Дополнительные функции
- плавная регулировка скорости
- Материал погружной части
- металл
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Вопросы и ответы
Читать все вопросы и ответы
А
Ася
27 сентября 2020
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, здесь ни на одной марке не указано в характеристике страна производитель? Хотелось бы узнать ?
1
0 0
A
Asuna
29.09.2020 12:43:11
Словения .
Ответить
0 0
А
Ася
27 сентября 2020
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, здесь ни на одной марке не указано в характеристике страна производитель? Хотелось бы узнать ?
1
0
0