Блендер стационарный Bosch MMB6141S серебристый

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Особенности блендера Bosch MMB6141S прибор эффективно измельчит крупы, замесит жидкое тесто для бисквита и блинчиков, «превратит» отварное мясо в паштет, а овощи – в пюре. Для этого он обладает двигателем мощностью 1200 Вт и 3 скоростями работы. съемный кувшин модели вместительностью до 1.5 л выполнен из прозрачного пластика, благодаря чему получится наблюдать за происходящими внутри процессами, не открывая крышку. сетевой кабель можно хранить в специальном отсеке. за счет нескользящих ножек блендер не будет «танцевать» по столу даже при самых интенсивных нагрузках. простота использования и легкость очистки – одни из главных достоинств модели.