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Блендер стационарный Bosch MMB6141S серебристый

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Блендер стационарный Bosch MMB6141S серебристый
Блендер стационарный Bosch MMB6141S серебристый
Блендер стационарный Bosch MMB6141S серебристый
Блендер стационарный Bosch MMB6141S серебристый
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 182977
Производитель: Bosch
Гарантия: гарантия
нет отзывов
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11 990₽
Рассрочка

В рассрочку за 3 600 ₽

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О товаре

Особенности блендера Bosch MMB6141S

  • прибор эффективно измельчит крупы, замесит жидкое тесто для бисквита и блинчиков, «превратит» отварное мясо в паштет, а овощи – в пюре. Для этого он обладает двигателем мощностью 1200 Вт и 3 скоростями работы.
  • съемный кувшин модели вместительностью до 1.5 л выполнен из прозрачного пластика, благодаря чему получится наблюдать за происходящими внутри процессами, не открывая крышку.
  • сетевой кабель можно хранить в специальном отсеке.
  • за счет нескользящих ножек блендер не будет «танцевать» по столу даже при самых интенсивных нагрузках.
  • простота использования и легкость очистки – одни из главных достоинств модели.
    • Характеристики
    Макс. скорость вращения, об/мин
    30000
    Количество скоростей
    2
    Материал корпуса
    пластик
    Длина сетевого шнура, м
    1
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    В сравнение
    В избранное
    11 990₽
    Рассрочка

    В рассрочку за 3 600 ₽

    Самовывоз

    бесплатно,

    в 2 магазинах

    бесплатно,

    в 2 магазинах

    Доставка

    бесплатно,

    сегодня

    Нашли дешевле?