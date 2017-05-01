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Блендер стационарный Bosch MMB6141S серебристый
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Код товара: 182977
Производитель: Bosch
Гарантия: гарантия
11 990₽
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бесплатно,в 2 магазинах
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О товаре
Особенности блендера Bosch MMB6141S
Характеристики
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- Макс. скорость вращения, об/мин
- 30000
- Количество скоростей
- 2
- Материал корпуса
- пластик
- Длина сетевого шнура, м
- 1
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