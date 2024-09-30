Блендер погружной Kitfort КТ-3051-1 фиолетовый
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Код товара: 162798
Производитель: Kitfort
Гарантия: гарантия
1 490₽
17
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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Характеристики
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- Тип
- погружной
- Максимальная мощность, Вт
- 600
- Макс. скорость вращения, об/мин
- 14100
- Цвет
- фиолетовый
- Управление
- механическое
- Количество скоростей
- 2
- Материал корпуса
- пластик
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