Блендер погружной Braun MQ7075X черный
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Код товара: 161923
Производитель: Braun
Гарантия: гарантия
10 890₽
130
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Характеристики
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- Тип
- погружной
- Максимальная мощность, Вт
- 1000
- Макс. скорость вращения, об/мин
- 13300
- Цвет
- черный
- Управление
- механическое
- Количество скоростей
- 10
- Материал корпуса
- пластик
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