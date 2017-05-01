в рассрочку
Блендер стационарный Panasonic MX-EX1561WTQ белый
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 160855
Производитель: Panasonic
Гарантия: 12 мес.
4 990₽
59
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Самовывоз
бесплатно,в 3 магазинах
бесплатно,в 3 магазинах
Доставка
бесплатно,
сегодня
Нашли дешевле?
Похожие товары
59
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Блендер погружной Braun MQ 3135 Sauce белый
4 990₽
71
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Блендер погружной Philips HR2621/90 черный
5 950₽
Блендер стационарный Philips HR2224/00 белый
4 990₽
57
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Блендер стационарный Kitfort КТ-1394 серебристый
4 790₽
Блендер стационарный Redmond RSB-3402 черный
5 490₽
58
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Блендер стационарный Bosch MMBP1000 белый
4 890₽
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Количество скоростей
- 2
- Материал корпуса
- пластик
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.