Блендер погружной Kitfort KT-3052 черный
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1 140 ₽
Первоначальный взнос 30%
Условия
Период рассрочки до 6 месяцев
Для действующих клиентов - до 10 месяцев
Возраст от 23 лет
И наличие действующего паспорта
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
- Тип
- погружной
- Максимальная мощность, Вт
- 1000
- Макс. скорость вращения, об/мин
- 13500
- Цвет
- черный
- Управление
- механическое
- Количество скоростей
- 2
- Материал корпуса
- пластик
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