Блендер стационарный Kitfort КТ-1361-1 красный
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Код товара: 156765
Производитель: Kitfort
Гарантия: 12 мес.
13 990₽
167
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В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Тип
- стационарный
- Максимальная мощность, Вт
- 2200
- Макс. скорость вращения, об/мин
- 25500
- Цвет
- красный, черный
- Управление
- электронное
- Количество скоростей
- 8
- Материал корпуса
- пластик
Отзывы 2
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Г
Г
Гость 585660212
15 августа 2024
Достоинства
Мощный качественный
Недостатки
Нет
Г
Г
Гость 585660212
15 августа 2024
Достоинства
Мощный, работает больше года
Недостатки
Нет
Г
Гость 585660212
15 августа 2024
Достоинства
Мощный качественный
Недостатки
Нет
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