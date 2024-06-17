Блендер стационарный Bosch MMB6141B черный
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Код товара: 155258
Производитель: Bosch
Гарантия: гарантия
10 990₽
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
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3 300 ₽
Первоначальный взнос 30%
Чем выше первый взнос, тем меньше переплата
Условия
Период рассрочки до 6 месяцев
Для действующих клиентов - до 10 месяцев
Возраст от 23 лет
И наличие действующего паспорта
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
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Характеристики
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- Тип
- стационарный
- Максимальная мощность, Вт
- 1200
- Макс. скорость вращения, об/мин
- 30000
- Цвет
- черный
- Управление
- механическое
- Количество скоростей
- 2
- Материал корпуса
- пластик
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Вопросы и ответы
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С
Сабина
17 июня 2024
Здравствуйте. Бывают ли в продаже стаканы на такой блендер?
1
0 0
0
05.ru
18.06.2024 09:43:46
Здравствуйте! У нас их нет в наличии
Ответить
0 0
С
Сабина
17 июня 2024
Здравствуйте. Бывают ли в продаже стаканы на такой блендер?
1
0
0