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Блендер стационарный Bosch MMB6141B черный

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Блендер стационарный Bosch MMB6141B черный
Блендер стационарный Bosch MMB6141B черный
Блендер стационарный Bosch MMB6141B черный
Блендер стационарный Bosch MMB6141B черный
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
нет отзывов
1
вопрос
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Код товара: 155258
Производитель: Bosch
Гарантия: гарантия
нет отзывов
1
вопрос
10 990₽
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

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3 300 ₽

Первоначальный взнос 30%

Первоначальный взнос 30%
Чем выше первый взнос, тем меньше переплата

Условия

  • Период рассрочки до 6 месяцев

    Для действующих клиентов - до 10 месяцев

  • Возраст от 23 лет

    И наличие действующего паспорта

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа

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Блендер погружной Braun MQ 9138XI черный
Блендер погружной Braun MQ 9138XI черный
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Характеристики
Тип
стационарный
Максимальная мощность, Вт
1200
Макс. скорость вращения, об/мин
30000
Цвет
черный
Управление
механическое
Количество скоростей
2
Материал корпуса
пластик
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Вопросы и ответы
С
Сабина
17 июня 2024
Здравствуйте. Бывают ли в продаже стаканы на такой блендер?
1 Ответить
0 0
0
05.ru
18.06.2024 09:43:46
Здравствуйте! У нас их нет в наличии
Ответить
0 0
С
Сабина
17 июня 2024
Здравствуйте. Бывают ли в продаже стаканы на такой блендер?
1 Ответить
0
0
Читать все вопросы и ответы
В сравнение
В избранное
10 990₽
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?
Рассрочка

3 300 ₽

Первоначальный взнос 30%

Первоначальный взнос 30%
Чем выше первый взнос, тем меньше переплата

Условия

  • Период рассрочки до 6 месяцев

    Для действующих клиентов - до 10 месяцев

  • Возраст от 23 лет

    И наличие действующего паспорта

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа