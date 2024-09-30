Блендер стационарный Bosch MMBM401W белый
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Код товара: 155257
Производитель: Bosch
Гарантия: гарантия
3 990₽
47
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Характеристики
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- Тип
- стационарный
- Максимальная мощность, Вт
- 350
- Цвет
- белый
- Управление
- механическое
- Количество скоростей
- 2
- Материал корпуса
- пластик
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