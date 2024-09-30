Блендер стационарный BRAYER BR1200WH белый
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Код товара: 155242
Производитель: BRAYER
Гарантия: гарантия
6 490₽
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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Характеристики
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- Тип
- стационарный
- Максимальная мощность, Вт
- 1600
- Цвет
- белый
- Управление
- механическое
- Количество скоростей
- 3
- Материал корпуса
- металл
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Вопросы и ответы
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З
Зарема
27 июля 2024
Здравствуйте ! Посоветуйте мощный блендер для измельчения сырого мяса в том числе
1
0 0
0
05.ru
27.07.2024 20:25:04
Здравствуйте! Обратитесь к нам на WhatsApp по номеру +7 988 449-83-96 или по номеру горячей линии 8 (800) 511-05-05. Вас подробно проконсультируют по наличию товара
Ответить
0 0
З
Зарема
27 июля 2024
Здравствуйте ! Посоветуйте мощный блендер для измельчения сырого мяса в том числе
1
0
0