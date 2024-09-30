Блендер Kitfort КТ-3034-1 фиолетовый
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Код товара: 150487
Производитель: Kitfort
Гарантия: гарантия
2 490₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Максимальная мощность, Вт
- 350
- Цвет
- фиолетовый
- Количество скоростей
- 1
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