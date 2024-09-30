Блендер стационарный Philips HR3571/90 серебристый
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Код товара: 141815
Производитель: Philips
Гарантия: гарантия
7 990₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Тип
- стационарный
- Максимальная мощность, Вт
- 1000
- Макс. скорость вращения, об/мин
- 22000
- Цвет
- серебристый
- Управление
- механическое
- Материал корпуса
- металл
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