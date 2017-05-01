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Блендер стационарный Redmond RSB-3402 черный
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Код товара: 132742
Производитель: Redmond
Гарантия: гарантия
5 490₽
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бесплатно,в 6 магазинах
бесплатно,в 6 магазинах
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Характеристики
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- Макс. скорость вращения, об/мин
- 17800
- Количество скоростей
- 3
- Материал корпуса
- пластик
- Длина сетевого шнура, м
- 0.9
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