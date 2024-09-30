Блендер портативный Kitfort КТ-3003 синий
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Код товара: 126519
Производитель: Kitfort
Гарантия: 12 мес.
1 990₽
23
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В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Тип
- портативный
- Максимальная мощность, Вт
- 50
- Макс. скорость вращения, об/мин
- 15000
- Цвет
- синий
- Управление
- механическое
- Количество скоростей
- 1
- Материал корпуса
- пластик
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