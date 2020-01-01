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Блендер стационарный Gorenje B800RLBK черный

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Блендер стационарный Gorenje B800RLBK черный
Блендер стационарный Gorenje B800RLBK черный
Блендер стационарный Gorenje B800RLBK черный
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 123651
Производитель: Gorenje
Гарантия: гарантия
нет отзывов
спросить
6 350₽
76
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

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Рассрочка

1 910 ₽

Первоначальный взнос 30%

Первоначальный взнос 30%
Чем выше первый взнос, тем меньше переплата

Условия

  • Период рассрочки до 6 месяцев

    Для действующих клиентов - до 10 месяцев

  • Возраст от 23 лет

    И наличие действующего паспорта

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа

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Блендер стационарный Braun JB3060 белый
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Характеристики
Тип
стационарный
Максимальная мощность, Вт
800
Цвет
черный
Управление
механическое
Количество скоростей
5
Материал корпуса
пластик
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В избранное
6 350₽
76
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?
Рассрочка

1 910 ₽

Первоначальный взнос 30%

Первоначальный взнос 30%
Чем выше первый взнос, тем меньше переплата

Условия

  • Период рассрочки до 6 месяцев

    Для действующих клиентов - до 10 месяцев

  • Возраст от 23 лет

    И наличие действующего паспорта

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа