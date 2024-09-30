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Блендер погружной BRAYER BR1241 черный

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Блендер погружной BRAYER BR1241 черный
Блендер погружной BRAYER BR1241 черный
Блендер погружной BRAYER BR1241 черный
Блендер погружной BRAYER BR1241 черный
Блендер погружной BRAYER BR1241 черный
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 118159
Производитель: BRAYER
Гарантия: гарантия
нет отзывов
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Скидки Скидкат

ДО 30.09.24

2 290₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Блендер погружной BRAYER BR1240 черный
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Блендер портативный Fresh Juice белый
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Блендер портативный Fresh Juice белый
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Блендер погружной Galaxy GL2121 серый
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Блендер погружной BRAYER BR1243 белый
2 390₽
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Блендер стационарный BQ SB1009 белый
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Блендер погружной Scarlett SC-HB42F81 черный
1 990₽
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Блендер погружной Scarlett SC-HB42M49 черный
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Блендер погружной BRAYER BR1243 белый
Блендер погружной BRAYER BR1243 белый
2 390₽
Характеристики
Тип
погружной
Максимальная мощность, Вт
800
Цвет
черный
Управление
механический
Количество скоростей
2
Материал корпуса
пластик
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2 290₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    3 дня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа