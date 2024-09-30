Блендер погружной BRAYER BR1241 черный
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Код товара: 118159
Производитель: BRAYER
Гарантия: гарантия
2 290₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Тип
- погружной
- Максимальная мощность, Вт
- 800
- Цвет
- черный
- Управление
- механический
- Количество скоростей
- 2
- Материал корпуса
- пластик
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