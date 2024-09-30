Блендер стационарный Kitfort КТ-1394 серебристый
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4 190₽
50
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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Характеристики
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- Тип
- стационарный
- Максимальная мощность, Вт
- 500
- Макс. скорость вращения, об/мин
- 32000
- Цвет
- серебристый
- Управление
- механическое
- Количество скоростей
- 3
- Материал корпуса
- пластик
Отзывы 1
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М
М
Мухаммад
21 мая 2021
Достоинства
Быстрая нарезка
Недостатки
Не заметил
Комментарии
Как по мне блендер нормальный за свои деньги ещё и наклейка в подарок мелочь а приятно
М
Мухаммад
21 мая 2021
Достоинства
Быстрая нарезка
Недостатки
Не заметил
Комментарии
Как по мне блендер нормальный за свои деньги ещё и наклейка в подарок мелочь а приятно
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